Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, taktik çalışmanın ardından 5'e 2 ile devam eden idmanın ardından kampa girdi.

Öte yandan, kariyerini Almanya'da sürdürme kararı alan yardımcı antrenör Ersan Parlatan, takıma veda etti.

Antrenmanın ardından düzenlenen veda programına, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Parlatan, konuşmasında, kendisine büyük bir anlayışla ilgi gösterildiğini belirterek, "Başkanımız Fatih Özgökçen'e ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Konya'ya geldiğimiz günden bu yana herkes bizleri çok iyi karşıladı. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim. Gönlüm her zaman burada ve Konyaspor ile birlikte olacak. Bu takım, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte bu sezonu en iyi yerde tamamlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de Ali Koç'a olay tepki! Fenerbahçe'nin öne geçmesini bile umursamadılar

Kadıköy'de Ali Koç'a olay tepki! Fenerbahçe'nin öne geçmesini bile umursamadılar

 Volkan Demirel'in bileği bükülmüyor! Karagümrük, Alanya'dan da puanla döndü

Volkan Demirel'in bileği bükülmüyor! Karagümrük, Alanya'dan da puanla döndü

 Kadıköy'de ilk gol geldi! Enfes pas trafiği sonrası müthiş bitiricilik

Kadıköy'de ilk gol geldi! Enfes pas trafiği sonrası müthiş bitiricilik

AA / Abdullah Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title