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Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle sahada devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan gol çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün katılmadı.

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AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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