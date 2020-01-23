Konyaspor, başlattığı kitap kampanyası için taraftarlarından destek bekliyor

23.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:06

İttifak Holding Konyaspor önümüzdeki pazar gün oynayacağı Galatasaray maçında, türbinlere maçı izlemeye gelen taraftarlarından raflarda bekleyen kitaplarını getirerek okullarda kurulacak kütüphanelere destek olmasını istiyor.

Konyaspor, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen, "1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" adı verilen kampanya için Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, taraftar toplulukları ve tüm taraftarların aktif katılımının beklendiğini belirtti.

Vali Toprak tüm Konyasporlulara yaptığı çağrıda, "Konyaspor taraftarımıza sesleniyorum. Tozlu raflarda duran kitaplarını Galatasaray ile oynanacak maça getirsinler ve geleceğe umut olsunlar. Bir taraftar, bir kitap, bir umut." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuyla ilgili olarak, "Konyasporumuzun Galatasaray ile oynayacağı müsabakada geleceğimiz olan gençlerimiz için tüm taraftarlarımızın kitap getirerek geleceğin inşasına katkı sağlamasını istiyoruz." dedi.

Proje Koordinatörü NEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan toplacak kitapları belirlenen bölgelerdeki okullarda öğrenim gören yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştıracaklarını kaydetti.

Arslan ayrıca, proje sonucunda oluşturulacak kütüphanelere Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerlerin isimlerinin verilmesini planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA