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Konyaspor Başkanı Özgökçen, gazetecilerle buluştu Açıklaması

Konyaspor Başkanı Özgökçen, gazetecilerle buluştu Açıklaması
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un Başkanı Fatih Özgökçen, 38 maçlık periyot içerisinde 90 dakikalık mücadeleyi tüm sezona yaydıklarında takımının sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacağını söyledi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konya spor'un Başkanı Fatih Özgökçen, 38 maçlık periyot içerisinde 90 dakikalık mücadeleyi tüm sezona yaydıklarında takımının sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacağını söyledi.

Özgökçen, kulübün kent merkezindeki misafirhanesinde düzenlen programda, gazetecilerle bir araya geldi.

Haklı eleştirilerin kendileri ve takım açısından son derece önemli olduğuna işaret eden Özgökçen, "Genel itibarıyla kulübün sportif başarısı herkesin malumudur. İnşallah sezon sonuna kadar iyi bir yerde olmayı arzu ediyoruz. Ekonomik noktada çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. 'Kulübe ne katkı sağlayabiliriz' diye yönetim kurulu üyeleriyle gece-gündüz çalışıyoruz. Bu noktada da Konya'nın desteğini arkamıza aldık diyebilirim." şeklinde konuştu.

Avrupa standartlarının üzerinde tesisleşme vurgusu

Özgökçen, Kayacık tesislerine yapılacak olan yatırımın temelinin geçen hafta atıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İnşallah bu proje tamamlandığında Konya spor Kulübü belki de Avrupa standartlarının üzerinde tesisleşme noktasına yaklaşacak. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanına ve emeğe geçenlere çok teşekkür ederim. Tesis yatırımı tamamlandığında mevcut yeri altyapıya devredeceğiz. Mevcut tesis altyapıya devredildiğinde Türkiye'de eşine az rastlanan bir tesis olarak Konya spor'umuza katkı sağlayacak. Sporcularımızı yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bu noktada Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyesi tesislere birer antrenman sahası yapma sözünü verdi. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlar Konya spor'a ve şehrin spor anlayışına katkı sağlayacak işlerdir. Tesisleşmede ne kadar çok ileri gidilirse spor kültürü açısından Konya'mızın belirli bir yere geleceğini düşünüyorum."

"Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır"

Mütevazı kadroyla, çalışmanın hakkını vererek hedefledikleri yere gelme arzusunu paylaşan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Konyaspor'umuz ülke gündeminde biraz daha geniş yer bulmaya başladı. Özellikle bu sezon itibarıyla objektif değerlendirme yapıldığında oynanan güzel oyunun insanlara zevk verdiği belirtiliyor. Bu güzel oyunun neticesinde takımımız ligde ikinci durumunda. 38 maçlık periyot içerisinde 90 dakikalık mücadeleyi tüm sezona yaydığımızda inanıyorum ki Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır."

Konyaspor Başkanı Özgökçen, gazetecilerle buluştu Açıklaması

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AA / Abdullah Doğan - Spor Haberleri

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