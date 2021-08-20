Konyaspor Başkanı Özgökçen'den taraftara "Aşı olun, tribünleri doldurun" çağrısı Açıklaması

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, taraftarı özlediklerini belirterek, "Grup liderleriyle de görüşüyoruz.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, taraftarı özlediklerini belirterek, "Grup liderleriyle de görüşüyoruz. Aşı olayını tam olarak yerine getirirsek herkesi stada bekliyoruz. Çünkü futbol, seyirciyle güzel. Onlarla daha anlamlı hale geliyor. Onun için herkesi stada bekliyoruz." dedi.

Özgökçen, AA muhabirine, sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü sahalarında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Özgökçen, hedeflerinin bu maçta da galibiyet olduğunu dile getirdi.

Özgökçen, deplasmanda alınan 3 puanın önemine işaret ederek, "Sivasspor galibiyeti bizim için önemli. Sivasspor'un başarılı bir dönem geçirmiş olması ve Avrupa kupalarında ülkemizi başarıyla temsil ediyor olması bizim açımızdan maçı zorlaştırıyordu. Deplasmanda olması da ayrı bir handikaptı. Bu açıdan sezona galibiyetle başlamak moral ve motivasyon açısından önemliydi. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu başarı devam eder diye umut ediyoruz." diye konuştu.

"Seyircimizi özledik"

Özgökçen, sezona yönelik hedeflerinin mutlak başarı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un hedefi; mütevazı takımız fakat tabii başarıyı da her zaman isteriz. Hedefimiz tabii ki üst sıralar. Maddi noktada ve kulübün yönetiminde standardı yakalayalım, ondan sonra başarı kendiliğinden gelir. Seyircimizi özledik, bu vesileyle Başakşehir maçına davet ediyorum. Pandemi nedeniyle statlara girişler bazı prosedürlere bağlı. İki aşı olma zorunluluğu var. Aşı olmuş seyirciler, 14 gün geçtikten sonra statlara girebiliyor. Bu eksiklikler tamamlandığı takdirde maça herkesi bekliyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlar daha da düzene girecek. Tamamen dolu statlarda oynamayı bekliyor ve hayal ediyoruz. Taraftarımızı özledik. Grup liderleriyle de görüşüyoruz. Aşı olayını tam olarak yerine getirirsek herkesi stada bekliyoruz. Çünkü futbol seyirciyle güzel. Onlarla daha anlamlı hale geliyor. Onun için herkesi stada bekliyoruz."

Transfer çalışmaları

Sezon öncesi oynadıkları hazırlık maçlarında eksikleri görme imkanı bulduklarını anlatan Özgökçen, şöyle konuştu:

"Demir Grup Sivasspor maçında da bir bölgede eksikliğimizin olduğunu biliyorduk. Konrad Michalak, bu noktada kanat transferi olarak yapıldı. Forvetle alakalı taraftarımızın tabii ki beklentileri var. İnşallah kısa sürede sonlandırırız, takım tam olarak hazırlanmış olur. Görüştüğümüz isim var ancak transfer bitmeden açıklanmaz. Hangi oyuncu olursa olsun taraftarımız heyecanlanır."

"Harcama limitleri, Türk futbolunun gelişimi açısından önemli"

Özgökçen, takım harcama limitleri uygulamasına ilişkin ise şunları ifade etti:

"Harcama limitleri uygulaması, Türk futbolunun gelişimi açısından önemli bir karar. Belirli bir limit dahilinde bunu yerine getirdiğinizde, kulüplerin maddi açıdan stabil olmasını sağlayabilirsiniz. Bunlar başarıya bağlı artabilecek değerler. Bizim de limitlerimiz belli. Bu doğrultuda transferlerimizi yapıyoruz. Bunu aştığınızda kulüplere aşırı yükler binebiliyor. Bu doğrultuda transferimizi tamamlayıp inşallah hazır hale geleceğiz."

"Federasyonun aldığı kararı destekliyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan yabancı oyuncu kararını da değerlendiren Özgökçen, şunları söyledi:

"Yabancı kuralı hususunda federasyonun aldığı kararı destekliyoruz. Türk futboluna da bir yatırım yapılması lazım. Sporcu yetiştirmek zorundayız ama bunu yaparken altyapıya da destek vermek zorundayız. Altyapıya destek verirseniz burada futbolcular yetiştiğinde alınan karar daha uygulanabilir hale gelir. Bu noktada iki unsur birlikte yürürse alınan karar işlevsel hale gelir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan