Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Kavuş'a ziyaret
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Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Kavuş'a ziyaret

Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Kavuş'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Konyaspor'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u makamında ziyaret etti.

Başkan Kavuş, Konyaspor'un şehir için önemli bir değer olduğunu kaydederek Başkan Özgökçen ve ekibine başarılar diledi.

Konyaspor'da geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Olağanüstü Kongre sürecinin ardından göreve gelen Başkan Fatih Özgökçen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Konya sporunu geliştirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

"KONYASPORUMUZ'UN BAŞARISI İLE SEVİNİYOR KÖTÜ SONUÇLARLA ÜZÜLÜYORUZ"

Futbolun tüm Dünya tarafından ilgi gören bir spor dalı olduğunu ve profesyonel futbol takımlarının şehirlere sağladığı katkıya dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Konyaspor, Konya şehri için önemli bir değer. Takımımızın Süper Lig'de mücadele ediyor olması da şehrimizin marka değerine katkı sağlıyor. Bizler Konyalıyız ve Konyasporluyuz. Bu şehirde yaşayan her birey gibi Konyaspor'umuzun başarısı ile seviniyor, alınan kötü sonuçlarla üzülüyoruz. Yine basketbol dalında da takımımız Süper Lig kapısından döndü. İnanıyorum ki yeni sezonda başarıya ulaşılacak. Kulüp Başkanımız Fatih Özgökçen ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, yeni dönemin şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Bu yıl 100. yaşına girecek Konyasporumuz'un başarısı inşallah artarak devam edecektir. " dedi.

"KONYASPOR SEVDALISI GÜÇLÜ BİR YÖNETİMLE YOLA ÇIKTIK"

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise misafirperverliğinden dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ederken, "Konyaspor sevdalısı güçlü bir yönetimle yola çıktık. Konyaspor şehrimizin gözbebeğidir. Şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte Konyasporumuz'u en iyi noktalara taşımak için emek harcayacağız" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Konyaspor Kulüp Başkanı Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı formayı hediye etti.

Kaynak: Bültenler

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