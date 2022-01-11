Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz - Haberler Spor
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Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık'tan gelen acı haberin ardından Ankara'ya hareket etti.

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık'tan gelen acı haberin ardından Ankara'ya hareket etti.

Üzüntüsünü dile getiren Özgökçen, "Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ'a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi" diye konuştu.

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Spor Haberleri

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