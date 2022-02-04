FATİH, İSTANBUL (DHA) - SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen Konyaspor ister istemez bir yarışın içinde tabii ki olacaktır

Salih BÜYÜKSAMANCI-Duygu KARAKOÇ/KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Şampiyonluk gibi bir ibareyi kullanmak belki çok doğru olmayabilir. Çünkü daha önümüzde 14-15 maç var. Bunların hepsini topladığınızda totalde çok büyük bir puan skalasına ulaşıyorsunuz. O yüzden şimdiden böyle şeylerin konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama Konyaspor ister istemez bir yarışın içinde tabii ki olacaktır dedi.

Spor Toto Süper ligde 45 puanla 2'nci sırada yer alan Konyaspor, zirve yarışında lider Trabzonspor'un peşini bırakmıyor. İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yapılan transferlere değindi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Fatih Özgökçen, Transferle ilgili ara dönem başlamadan önce hocamızdan bir rapor istemiştik. Belki bir transfer yapılacağı belirtilmişti. Bizde bu noktada çalışmalarımızı yaptık. Ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı takımımızdaki bazı mevkilerinde boşalmalar oldu. Bunlarla alakalı takviyeler yaptık. Ben transfer noktasında takımımızda çok elzem bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Forvet hattımızdaki önemli isimlerden bir tanesi Sokol Cikalleshi, kendisiyle iki yıllık sözleşme yeniledik. İnşallah bu sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte kendisinden daha fazla performans bekliyoruz dedi.

KONYASPOR ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA

Şampiyonluk konuşmanın erken olduğunu belirten Özgökçen, Sezon başlangıcından bu yana 'mücadele 90 dakika' ve 'maç maç' ibarelerini kullandık. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Geçmiş maçlarda nasıl bu şekilde devam ettiysek, mücadele ettiysek, kalan maçlar içinde aynı şekilde maçlara çıkacağız. Kendi maçlarımızı kazanma arzu ve hevesi içerisinde olacağız. Maçlarımızı kazandıktan sonrada ligi nerede bitirebiliriz artık o sonuçta belli olacak. Şampiyonluk gibi bir ibareyi kullanmak belki çok doğru olmayabilir. Çünkü daha önümüzde 14-15 maç var. Bunların hepsini topladığınızda totalde çok büyük bir puan skalasına ulaşıyorsunuz. O yüzden şimdiden böyle şeylerin konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama Konyaspor ister istemez bir yarışın içinde tabii ki olacaktır şeklinde konuştu.

TAKIM LİG YARIŞINA KONSANTRE

Özgökçen, Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından, hem biz, hem teknik ekibimiz, futbolcu arkadaşlarımızla devamlı diyalog içerisinde olduk. Tabii ki bu elimizde olmayan bir hadise, tekrardan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an ki durum itibarıyla takımımız yeniden lig yarışına tam anlamıyla konsantre oldu diye konuştu.

İLHAN PALUT BAŞARISIZ DA OLSA ONUNLA DEVAM EDECEĞİZ

3 büyük olarak bilinen Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ligde alt sıralarda olmasının, fazla teknik direktör değişikliğine bağlı olduğunu belirten Özgökçen, Başka takımların hoca değişiklikleri, onların kendi iç meseleleri; ama ben genel manada bir değerlendirme yapacak olursam. Hocaların çok sık değiştirilmesi, takımlara faydasından çok zararı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ben daha öncede bir açıklama yapmıştım. İlhan Palut hocamız başarısız dahi olsa, belirli bir süre kendisiyle devam etme gayretimiz, amacımız olduğunu söylemiştim. Neticede ben çok hoca değişikliğine karşıyım dedi.

TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENMEMİZ GEREKİYOR

Özgökçen, Hakemlerimize güvenmemiz gerektiğini, insanımıza imkan sağlandığı taktirde çok iyi sonuçlar alabileceğimizi her zaman için belirtmiştik. Mutlaka hakemlerimiz arasında hata yapanlar çıkacaktır. Ama bu hatalar devamlı olarak yapılıyorsa ya da kısmen kasıt unsuru gibi bir durum varsa, bu hakemlerimizin dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu.

YAYIN İHALELERİ KULÜPLERİN LEHİNE OLACAK

Maç yayın ihalesinde çıkacak sonucun kulüplerin lehine olacağını belirten Özgökçen, şunları söyledi Kulüpler Birliği Vakfı bir komisyon oluşturdu. Bunun içerisinde federasyondan yetkililerde var. Komisyon, çalışmayı belirli bir aşamaya kadar getirdi. İnanıyorum ki kulüplerin lehine bir yayın ihalesi olacaktır.