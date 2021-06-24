Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla şehri ve Konyaspor'u daha iyi yerlere taşıyabileceklerini söyledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla şehri ve Konyaspor'u daha iyi yerlere taşıyabileceklerini söyledi.

Özgökçen ve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, kulübün Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özgökçen, burada yaptığı konuşmada, 5 Haziran'da kulübün başına geçtiklerini hatırlatarak, birlik ve beraberliği ön planda tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Konya'nın ileri gelenleriyle görüştüklerini ifade eden Özgökçen, "Birlik ve beraberlik noktasında bir hava oluştuğu kanaatindeyiz. İnşallah bunu bu şekilde devam ettirebilirsek 100. yıla bir kala belki biraz daha Konyaspor'umuzu, şehrimizi daha değerli bir marka haline getirebiliriz. Değerli bir markadan daha ziyade markayı daha iyi düzeylere taşıyabiliriz. Amacımız bu." diye konuştu.

Özgökçen, yönetimde görev dağılımını yaptıklarını anımsatarak, 23 kişilik yönetim kurulunun yoğun mesai harcadığını dile getirdi.

Transfer çalışmalarının da devam ettiğine işaret eden Özgökçen, "Herkesin beklediği transfer için futbol şubeden sorumlu arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Reklam-sponsorlukla alakalı arkadaşlarımız, 'Konyaspor'a maddi açıdan nasıl kazanç getirebiliriz?' onun çalışmasını yapıyor. Arkadaşlarımız paylaşılan tüm görevleri yerine getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Özgökçen, kendilerinin de takım için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Konya, büyük bir şehir. Eğer Konya'nın gücünü birleştirirsek, sadece futbol, spor camiası için söylemiyorum, Konya her yerde başarılı olur. Zaten başarılı, bu başarıyı daha üst düzeylere taşıyabiliriz ve bu noktada çalışmalar devam ediyor. İnşallah biz hem Konya'yı hem Konyaspor'u daha iyi yerlere taşırız diye umut ediyoruz. Sportif başarı da bu birleşmeye katılırsa daha güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı çalışmalarının en çok önem verdikleri konulardan biri olduğunu anlatan Özgökçen, altyapı olmadan yüksek paralarla takımları ayakta tutmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Selçuk Tekay Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:11:21. #1.15#

title