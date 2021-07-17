SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık
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SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık"Şenlik havasında bir lig geçirmemizi temenni ediyorum""Yüzde 50 kapasiteyle başlayacak olan seyirci artırımının tam kapasiteye kadar ulaşmasını umut ediyorum""İmza olmadan açıklama yapmamız doğru olmaz""Mütevazı bir...

SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık

"Şenlik havasında bir lig geçirmemizi temenni ediyorum"

"Yüzde 50 kapasiteyle başlayacak olan seyirci artırımının tam kapasiteye kadar ulaşmasını umut ediyorum"

"İmza olmadan açıklama yapmamız doğru olmaz"

"Mütevazı bir takımız"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Transfer çalışmalarına başladık. Hem iç hem dış olarak 5 oyuncuyla anlaşma sağladık" dedi.

Süper Lig ekibi Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ŞENLİK HAVASINDA BİR LİG GEÇİRMEMİZİ TEMENNİ EDİYORUM"

Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürüyle ilgili yorumunu paylaşan Özgökçen, "Ülkemize ve futbol camiamıza hayırlı olsun. İnşallah pandeminin yaşanmadığı, seyircimizle buluştuğumuz, şenlik havasında bir lig geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.

"YÜZDE 50 KAPASİTEYLE BAŞLAYACAK OLAN SEYİRCİ ARTIRIMININ TAM KAPASİTEYE KADAR ULAŞMASINI UMUT EDİYORUM"

Taraftarlarına her zaman güvendiğini belirten Fatih Özgökçen, "Taraftarımızı çok özledik. Eminim ki onlar da takımımızı özlemiştir. İnşallah bu yüzde 50 kapasiteyle başlayacak olan seyirci artırımının yüzde 60, yüzde 70 ve en nihayetinde tam kapasiteye ulaşacağını umut ediyoruz. Bu noktada tabii pandemi kurallarına ne kadar riayet edersek, o kadar başarılı oluruz diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.

"İMZA OLMADAN AÇIKLAMA YAPMAMIZ DOĞRU OLMAZ"

Transferler çalışmalarına başladıklarını söyleyen Konyaspor Başkanı, "Hem iç hem dış olarak 5 oyuncuyla anlaşma sağladık. Hocamızın sunmuş olduğu rapor doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Belirli noktaya getirdiğimiz arkadaşlarımız var ama sözleşme imzalanmadan bunları açıklamak malumunuz doğru olmaz. İnşallah yakın zamanda bu noktada bir gelişme sağlarız ve takımımızı tam anlamıyla lige hazır hale getiririz" ifadelerini kullandı.

"MÜTEVAZI BİR TAKIMIZ"

Ligi en üst seviyede bitirmeyi amaçladıklarını kaydeden Özgökçen, "Hedef, sporda en üst düzeye ulaşmaktır ama biz mütevazı bir takımız. Mütevazı takımın gerekliliklerini yerine getirmek istiyoruz ama çalışmayı da hiçbir zaman bırakmamamız lazım. Ne kadar çok çalışırsak, başarı da o kadar gelir" diye konuştu.

SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık
SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık
SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık
SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık
SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık
SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 5 oyuncuyla anlaşma sağladık - Haberler Spor
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