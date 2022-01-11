Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu - Haberler Spor
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Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu
AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.

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AA / Serhat Çetinkaya - Spor Haberleri

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