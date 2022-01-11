Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3) - Haberler
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Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR MAÇININ ERTELENMESİ İÇİN MÜRACAAT EDİLDİİttifak Holding Konyaspor'un, futbolcuları Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR MAÇININ ERTELENMESİ İÇİN MÜRACAAT EDİLDİ

İttifak Holding Konya spor'un, futbolcuları Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi  için TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirmesinin ardından Konya spor, resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda "Konya spor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmat Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun"denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından  'Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Ahmet Çalık'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Konyalı olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.


Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı

 Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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