Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çabukluk hareketleri ve taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler