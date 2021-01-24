Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

24.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:44
Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Önümüzdeki maçlara hazırız. Bu hazırlıkları da saha sonuçlarıyla destekleyeceğiz.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Önümüzdeki maçlara hazırız. Bu hazırlıkları da saha sonuçlarıyla destekleyeceğiz." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarıda gösterilen performansın kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Disiplinli ve daha kontrollü bir şekilde oynadıklarında, iyi sonuçlar elde edeceklerini ifade eden Yanal, "Devreyi bitirdik. Önümüzde daha çetin bir dönem var. Bunun hazırlığı ve zemini için planlamalarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırız. Bu hazırlıkları da saha sonuçlarıyla destekleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:44:54. #1.15#
title