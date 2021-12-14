Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada sağanak altında devam eden idmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı.

Antrenman topla oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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