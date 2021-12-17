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Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ekrem Kayılıbal ile Oğulcan Ülgün katılmadı.

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AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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