Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

- Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyorKONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

28.08.2019 14:46
Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

- Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın gözetiminde yapılan antrenman salonda iki grup halinde yapılan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular 30 dakikalık çabukluk çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA
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