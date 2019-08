08.08.2019 03:42

- Konyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Aykut Kocaman:

"Her türlü yarışın içinde olabileceğimizi varsayıyorum"

KONYA - Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlarken, Teknik Direktör Aykut Kocaman, kamp döneminin kendileri için güzel geçtiğini söyleyerek, ligde her türlü yarışın içerisinde olabileceklerinin sinyalini verdi.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor, yeni sezon öncesinde 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından 18 Ağustos Pazar günü evinde karşılaşacağı Ankaragücü maçı öncesinde hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Kayacık Tesislerindeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen kampın nasıl geçtiğiyle ilgili maçları oynadıktan sonra karar vereceklerini belirtti. Kocaman, "Maçlarda sonuçlar iyi olduğunda kamplar da genelde iyi geçmiş gibi duruyor. Maç sonuçları istenildiği gibi olmadığı zaman da kamp dönemleriyle ilgili olumsuz düşünceler de olabiliyor. İşin bir tarafı böyle, tabii biraz da şakayla karışık durumu bu. Gözlemlerimi de birkaç cümleyle söylemem de fayda var; amacımıza uygun bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Aslında belki ikinci kamp dönemi için bu ülkeleri seçmemizin iki tane nedeni oluyor başlıca, geçmişten gelen aslında biraz bunu revize etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hem yabancı takımlarla uluslararası nitelikte maç oynama şansını veriyor, aynı zamanda da gittiğimiz ülkelerde ortalama sıcaklık seviyesi yazın bu döneminde bizimkinden biraz daha futbol antrenmanı ve maç yapmaya uygun olduğu düşünüldüğü için bu tip seçimler yapılıyor. Fakat bu sefer böyle olmadığını söyleyebilirim. Birinci bölümde güzel maçlar oynadık, özellikle 3 tane Hollanda takımıyla oynadık. Oyuna hakim olmaya çalışan takımlar, kafamdaki şey de buydu en azından ülke bazından bakarken. Nispeten bu takımlara karşı oyunun kontrolünü ele alma konusundaki becerimizi test etme, görme, geliştirme şansını verecekti. Bu anlamda gol probleminin dışındaki onunda bence şuan da anlatılabilir bir nedeni var. Skor yapacak oyuncuların olmaması biraz da golsüzlüğü getirdi. Ama oyunun genel gidişatıyla ilgili beklentilerime uygun olduğunu söyleyebilirim. Beklentilerimi karşıladığını da söyleyebilirim. Tabii bunları birkaç hafta içindeki oyunlarla birlikte göreceğiz" dedi.

"Temel amacımız lige iyi bir başlangıç yapabilmeyi sağlamak"

Teknik Direktör Kocaman, "Önce bir Eskişehir'de oynayacağımız, dost ve kardeş kulüp Eskişehirspor ile oynayacağımız maç hem onların adına hem de bizim adımıza son durumları görmemiz için, lig öncesindeki son hazırlıkları yapmak için güzel bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Arkasından da Pazar günü Ankaragücü'nü sahamızda bekleyeceğiz. Tabii ki temel amacımız, bütün takımlarda olduğu gibi, lige iyi bir başlangıç yapabilmeyi sağlayabilmek" şeklinde konuştu.

"Skorer bir oyuncuya daha ihtiyacımız var"

Takımda golü bulabilecek skorer bir oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu dile getiren Kocaman, "Şu anda çok net bir şekilde ikinci forvet ya da kenar oyuncu diyelim ona ihtiyacımız gözüküyor. Zaten ana yerler burasıydı. Birkaç oyuncuyla son ana kadar giden temaslar var. Herhalde birkaç gün içinde de sonuçlanır diye tahmin ediyorum. Bir tane skorer bir oyuncuya daha ihtiyacımız var takımda, öyle gözüküyor. Onu da temin edersek en azından bir süre için takımı tekrar gözlemleme, eksik yerleri tespit etme ondan sonra gidermeye çalışmak olabilir. Hem sayısal olarak hem de nicelik olarak da saha içindeki kalitemizi de artıracak bir tane daha oyuncuya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Her türlü yarışın içinde olabileceğimizi varsayıyorum"

Maça başlayacak kadroyla ilgili bir problem olmadığını vurgulayan Kocaman, "Fakat alternatif oyuncularımız da kuvvetli ve üretken hale getirebilirsek yarışın içinde kuvvetli adaylardan birisi oluruz gibi gözüküyor. Bu seneki grup birbirini daha uyumlu, birbirini biraz daha yukarı çıkaran kolektif bilinci daha fazla gibi gözüküyor. En büyük avantaj bu olacak gibi gözüküyor bence. Bireyselliğin biraz daha ötesine doğru, grup dinamizmi oluşturacak bir grup gibi gözüküyor. Bu da önümüzdeki sezon başlayacak maçlarla beraber bizim en büyük kazancımız bu sene bu olacak. Tabii diğer taraftan birkaç tane kaliteli ayağı katabilirsek bunu biraz daha hızlandırabiliriz gibi gözüküyor. Her türlü yarışın içinde olabileceğimizi varsayıyorum" diye konuştu.

Kocaman'ın açıklamalarının ardından antrenman koşu, topla oynama ve taktik çalışma ile devam etti.

