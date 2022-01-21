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SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştıSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile 1.5 yıllığına anlaştı.

SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile 1.5 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüp ara transfer döneminde daha önce Antalyaspor'da forma giyen forvet Amilton Minervino da Silva'yı renklerine bağladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen imza törenine Amilton ve yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk katıldı. 93 numarayı giyecek olan Amilton, 1.5 yıllığına kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı

SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı

SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı

SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı

SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı

SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Haber

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