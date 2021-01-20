Konyaspor, Amar Rahmanovic ile imzaladı

İTTİFAK Holding Konyaspor, FK Sarajevo takımından Amar Rahmanovic ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bosnalı oyuncu Amar Rahmanovic, sağlık kontrolünden sonra Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na gelerek imza törenine katıldı. Törene kulübün genel menajeri Seçkin Özdil katıldı. Bosna Hersek Premier Ligi takımlarından FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 6 gol ve 6 asistle oynayan Amar Rahmanovic aynı zamanda milli takımın da formasını giyiyor. Orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan Amar Rahmanovic, yeşil beyazlı kulüpte 29 numaralı formayı giyecek .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI