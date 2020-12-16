Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı
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Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

16.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:20
Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından tamamlandı.

Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği İttifak Holding Konyaspor-Altınordu karşılaşması yarın saat 13.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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