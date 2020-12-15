Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü
15.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:54
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Pas ve çeşitli top oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm