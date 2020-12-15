Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:54
Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Pas ve çeşitli top oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

İlgili Haberler

Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti
Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akbağ Birkan Sokullu
Spor Neymar Serdar Aziz Malcolm Thomas Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya S 400 Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:58:38. #1.14#
title