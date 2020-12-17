Konyaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Konyaspor - Altınordu maçı hangi kanalda?
17 Aralık'ta oynanacak olan, Konyaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Konyaspor - Altınordu maçı hangi kanalda?
17 Aralık'ta oynanacak olan, Konyaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Konyaspor - Altınordu maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Konyaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Konyaspor ve Altınordu 17.12.2020 Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşmasına çıkıyor. Maçı A Spor canlı yayınlıyor.
Konyaspor Altınordu Hangi Tarihte?
Konyaspor Altınordu Futbol karşılaşması tarihi 17.12.2020
Konyaspor Altınordu Hangi Kanalda?
Konyaspor - Altınordu maçını A Spor canlı olarak yayınlayacak
Konyaspor Altınordu Maçı Hangi Gün?
Konyaspor - Altınordu maçı Perşembe günü oynanacak
Konyaspor Altınordu Saat Kaçta?
Konyaspor - Altınordu Maçın başlama saati 13:00