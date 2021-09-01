Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan futbolcular katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayıp pas organizasyonuyla devam eden idman, mobilizasyon ve koordinasyon çalışmasının ardından 15 dakikalık koşuyla sona erdi.

Konyaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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