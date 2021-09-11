Konyaspor-Altay maçının ardından - Mustafa Denizli - Haberler Spor
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Konyaspor-Altay maçının ardından - Mustafa Denizli

AA - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 yenilen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın sonucunu Konyaspor'un istekli oyununun yanı sıra kendi yaptıkları hataların belirlediğini söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 yenilen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın sonucunu Konyaspor'un istekli oyununun yanı sıra kendi yaptıkları hataların belirlediğini söyledi.

Denizli, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek hedeflerinden herhangi bir sapma olmadığını kaydetti.

Ligin dördüncü hafta maçında Konyaspor'a karşı kaybettiklerini vurgulayan Denizli, "Esasında oyunun sonucunu, hem Konyaspor'un istekli oyunu ve hem de bizim inanılmaz derecede yaptığımız pas hataları belirledi. Sezonun başında Altay için bir hedef belirledim. Bu hedefin dışına düşmeyeceğiz." dedi.

Denizli, Süper Lige yeni çıkmış bir takım olduklarını ve birçok oyuncunun da takıma yeni katıldığını anımsatarak, "Aslında sezona iyi bir başlangıç yaptık. Şimdiye kadar aldığımız neticelere bakarsak; Süper Lig'e yeni çıkan bir takım için kötü bir netice değil. Ama her mağlubiyet üzücüdür. Dolayısıyla bugün mağlubiyete üzülüyoruz. Esasında oyun içerisinde müthiş pas hataları yaptık. Belki Konyaspor'un bir çok atağı bizim pas hatalarımızdan başladı. Dolayısıyla bugünü çabuk unutmak mecburiyetindeyiz. Mağlubiyetler futbolda yaşanan şeyler. Her takım yaşar. Ancak bu bizi sene başında koyduğumuz hedeften uzaklaştırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor-Altay maçının ardından - Mustafa Denizli

Konyaspor-Altay maçının ardından - Mustafa Denizli

Konyaspor-Altay maçının ardından - Mustafa Denizli

Konyaspor-Altay maçının ardından - Mustafa Denizli
AA - Spor Haberleri
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Haber: Konyaspor-Altay maçının ardından - Mustafa Denizli - Haberler Spor
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