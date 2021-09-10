Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 4. hafta maçında yarın Altay'ı konuk edecek Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 4. hafta maçında yarın Altay'ı konuk edecek Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışması ve çabukluk-reaksiyon hareketlerinin ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. Konyaspor ile Altay yarın saat 17.00'da Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin Kylie Jenner
Spor Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Ferhan Şensoy Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:34:44. #1.12#