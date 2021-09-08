Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Haberler | Spor

- Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü evinde Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

- Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

KONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü evinde Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman pas çalışması ile devam etti. Oyuncular koşu çalışmasının ardından yapılan topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Çalışmalara milli takımdan dönen Amir Hadziahmetovic de katıldı.

Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu

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