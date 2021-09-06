Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti
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Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında ağırlayacağı Altay maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında ağırlayacağı Altay maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdmanda gruplara ayrılan futbolcular, topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Çalışmalara ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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