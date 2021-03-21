Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından
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Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından

21.03.2021 23:26 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:32

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sonuçtan çok mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sonuçtan çok mutlu olduklarını söyledi.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok mutluyuz, güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Camiamız adına değerli bir üç puan. İlk devresinde dengeli bir oyun ve alışagelmiş Alanyaspor takımı. Biz de önde baskı yaparak sahaya çıkmak istedik. Zaman zaman rakibi zor durumda bırakma beceresi gösterdik. Duran toplara önem verdik. Bu da bizi mutlu ediyor. Bunlar bazen anahtar rolü oynayabiliyor. İkinci devrede geriye yaslanarak skoru koruma adına iyi defans yaptık, hiç pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.

Önemli pozisyonlara girdiklerini anlatan Parlatan, "Maçı daha erken bitirebilirdik. Bu galibiyet camiamıza, kulübümüze hayırlı olsun. Oyuncularımız galibiyete müthiş şekilde sarıldı. 1-0'ı korumak adına her şeyi doğru yaptılar." değerlendirmesini yaptı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı da istemedikleri bir sonuçla maçı tamamladıklarını belirterek, "Hafta içi oynadığımız kupa maçının yorgunluğunun etkisini bu kadar beklemiyorduk. Milli maç arası bize bu anlamda iyi gelecektir. Bu aradan sonra tekrar seri yakalayacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından
Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından
Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından
Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

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