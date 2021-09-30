Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Spor
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Musa Çağıran'ın takımla antrenmanlara başladığını belirterek, "Şu an takımda eksik oyuncumuz bulunmuyor. Takımımız tam kadro olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İç sahada çok önemli bir maça çıkacağız. Her ne kadar kaybetmesek de uzun süredir kazanamıyoruz. Kendi sahamızda güzel bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Palut, Aytemiz Alanyaspor'un istekli ve arzulu olduğunu, iyi sonuç almak için geleceklerini vurgulayarak, "Her zamanki gibi iyi mücadele etmek istiyoruz. Milli maç öncesi güzel sonuçla sahamızdan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı: "Son 2 maçın telafisini yapmak istiyoruz"

Yeşil-beyazlı oyuncu Abdülkerim Bardakcı ise son iki maçta 4 puan kaybettiklerini aktardı.

Takımın aile ortamına sahip olduğuna dikkati çeken Bardakcı, şunları kaydetti:

"Alanyaspor karşılaşmasında son 2 maçın telafisini yapmak istiyoruz. Maçı kazanıp, yenilgisiz lige devam etmek istiyoruz. Takım savunmasını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım savunması en ileri uçtan başlıyor. İyi bir grafik yakaladık. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. Taraftarın da stada gelmelerini, bize destek olmalarını istiyoruz. Bu yıl gidişatımız çok iyi bizim için de özel bir yıl. Başarılar yaşayacağız."

AA / Abdullah Doğan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Gülşen Esra Erol Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Umut Meraş Lionel Messi Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:00:11. #1.17#