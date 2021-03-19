Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

19.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:53
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü iç sahada Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü iç sahada Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Çalışma topla oyun ile devam etti. Antrenmanı taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. - KONYA

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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