Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:06
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Çalışma, savunma-hücum organizasyonları üzerine yapılan topla oyunla devam etti. Çift kale maçla antrenman tamamlandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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