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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada çabukluk ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri
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