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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

25.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:08
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, dün ameliyat edilen Ferhat Öztorun ile tedavileri süren Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Ozan Can Oruç ve Yevhen Opanasenko katılmadı.

Kaynak: AA
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