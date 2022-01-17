Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ailesine sezon sonuna kadar olan alacağını ödeyecek - Haberler Spor
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Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ailesine sezon sonuna kadar olan alacağını ödeyecek

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ailesine sezon sonuna kadar olan alacağını ödeyecek
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeyecek.

İttifak Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeyecek.

Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, 11 Ocak Salı günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın, bu sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan ücreti ailesine ödeme kararı aldı. Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.


Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ailesine sezon sonuna kadar olan alacağını ödeyecek

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İttifak Holding, Konyaspor, Salı, Ocak, Spor, Haber

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