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SPOR Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladıVIDEO YOKSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren genç oyuncu Ahmet Çalık için 'Doymadım, doyamadım' adlı bir klip hazırlayıp, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren genç oyuncu Ahmet Çalık için 'Doymadım, doyamadım' adlı bir klip hazırlayıp, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yeşil-beyazlı takımın başarılı stoperi Ahmet Çalık, 11 Ocak Salı günü Ankara'ya nikah tarihini belirlemek için gittiği sırada otomobiliyle geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Konyaspor da Sezen Aksu'nun seslendirdiği 'Doymadım doyamadım' şarkısı eşliğinde klip hazırladı. Klip de stadın futbolcu girişinden başlayıp soyunma odasına kadar olan bölüm yer alıyor. Soyunma odasında ise Ahmet Çalık'ın fotoğrafı 6 numaralı giydiği formasıyla sona eriyor.

Hazırlanan klip, kulübün resmi internet sitesinde paylaşıldı.

SPOR Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladı

SPOR Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladı

SPOR Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladı

SPOR Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladı

SPOR Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladı

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