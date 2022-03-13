Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır." - Haberler

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Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır."

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor:

Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır.

Konyaspor : "Ahmed Hassan ve Jose M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmed Hassan, Kayserispor, Konyaspor, Akut, Spor, Haberler

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