Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır."
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır.
Konyaspor : "Ahmed Hassan ve Jose M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor