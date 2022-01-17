Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor- Adana Demirspor maçını Yasin Kol yönetecek.

Bu sezon 11. maçta düdük çalacak olan Yasin Kol'un yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Selahaddin Altay yapacak. 5 Süper Lig, 4 kez 1. Lig ve 1 kez de Türkiye Kupası'nda maç yöneten Kol, Konyaspor'un bu sezon 1 maçında düdük çaldı ve söz konusu mücadelede Konyaspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Yasin Kol bu sezon yönettiği 10 maçta 62 sarı kart, 2 kez çift sarıdan kırmızı, 3 kez de direky kırmızı kart gösterdi. - ADANA

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