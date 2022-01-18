Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Adana Demirspor maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Konyaspor - Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Adana Demirspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.