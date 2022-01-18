Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Adana Demirspor maçı şifresiz mi?
Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Konyaspor - Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Adana Demirspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor - Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor - Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Konyaspor - Adana Demirspor maçı hakemi kim? Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Konyaspor - Adana Demirspor Süper Lig maçı, 18.01.2021 Salı bugün saat 20.00'de başlayacak.
Konyaspor - Adana Demirspor Süper Lig maçı beINSport platformundan yayınlanacak
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