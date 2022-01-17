Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Adana Demirspor ile iç sahada karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Adana Demirspor ile iç sahada karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Güncel, Haber

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