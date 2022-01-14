Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketlerinin ardından taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

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AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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