Konyaspor, Adana Demirspor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Salı günü iç sahada Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışması yaptı. İdman üç grupta oynanan ayak tenisi ile sonlandı. - KONYA