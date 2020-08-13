Konyaspor'a Boşnak kaleci
Konyaspor, Boşnak kaleci İbrahim Sehic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
13.08.2020 20:12 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:17
Konyaspor, Boşnak kaleci İbrahim Sehic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da eldiven giyen tecrübeli kaleci İbrahim Sehic ile anlaştı. Sehic kendini yeşil beyazlı renklere bağlayan 2+1 yıllık imzayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde attı. Boşnak kaleci yeni sezonda 13 numaralı formayı giyecek. - KONYA
Kaynak: İHA