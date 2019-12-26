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Konyaspor, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper lig'in 17. haftasında deplasmanda A.Alanyaspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

26.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:36
Konyaspor, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper lig'in 17. haftasında deplasmanda A.Alanyaspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.


Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10'a 10 oyun ve taktik çalışma ile tamamlandı. Antrenmana ameliyat olan Ferhat Öztorun ile tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ozan Can Oruç katılmadı. - KONYA

Kaynak: İHA
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