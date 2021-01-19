Konyaspor'a 5'inci Bosna Hersekli futbolcu

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor , Bosna Hersekli futbolcu Amar Rahmanovic'i 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig'de takımlar transferlerine devam ediyor. İttifak Holding Konyaspor, son olarak Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Rahmanovic, bu sezon Sarajevo formasıyla 17 maçta oynayıp, 6 gol atma başarısı gösterdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN