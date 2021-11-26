Konyaspor, 2 futbolcuyla sözleşme uzattı

KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık'ın sözleşmelerini uzattı.

Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla 3'üncü sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı ile 3+1, Ahmet Çalık ile de 3 yıllığına sözleşme yeniledi. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen imza törenine futbolcular Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık ile kulüp başkanı Fatih Özgökçen katıldı.

Ahmet Çalık ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Beni bu imzaya layık gören başkanımıza, kulüp yönetimimize, hocamıza ve bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir gidişatımız var. Ele ele vererek, taraftarımız bütün şehrimiz ile birlikte takımımızı en güzel yerlere getirmek istiyoruz."