Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı

Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Konyaspor, 29 Haziran'da Kayacık Tesisleri'nde başlayan 2021-2022 sezonu 1. etap kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular mobilizasyon ve core çalışması yaptı. Antrenman, koşu çalışması ile sona erdi. 2 gün izin yapacak olan futbolcular, 21 Temmuz'da 2. etap kamp çalışmaları için Erzurum'da toplanacak ve ilk antrenmanını 22 Temmuz'da gerçekleştirecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Emre Altuğ Tolga Akış Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Aytaç Kara Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 01:11:40. #1.14#

title