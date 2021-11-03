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Konyar milli sporcuyu evinde ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Konyar milli sporcuyu evinde ziyaret etti

Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdüresi Sevim Şimşek Konyar'ın özellikle desteklediği Milli Güreşçi Birgül Şimşek'i evinde ziyaret etti.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdüresi Sevim Şimşek Konyar'ın özellikle desteklediği Milli Güreşçi Birgül Şimşek'i evinde ziyaret etti.

Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdüresi Sevim Şimşek Konyar'ın özellikle desteklediği Milli Güreşçi Birgül Şimşek'i evinde ziyaret etti.

Sevim Şimşek Konyar, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında Türkiye'ye 33 kiloda altın madalya kaznadıran Milli sporcuyu otogarda çiçekle karşıladı.

Milli sprocunun yetişmesinde özel çabası olan İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar, daha sonar Birgül Şimşek'I evinde ziyaret edip çeşitli hediyleer verip ailesi ile sohbet etti. - AĞRI

Konyar milli sporcuyu evinde ziyaret etti

Konyar milli sporcuyu evinde ziyaret etti

Konyar milli sporcuyu evinde ziyaret etti

Konyar milli sporcuyu evinde ziyaret etti

Konyar milli sporcuyu evinde ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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