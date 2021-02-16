Konyalı usta, 40 yıldır ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Mehmet Elbi, genç yaşında başladığı ahşap oyma sanatını 40 yıldır devam ettiriyor.

Ahşap hat sanatı ustası Mehmet Elbi (59), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yaşında, çeyiz sandığı gibi küçük objelerle oymacılık sanatına başladığını söyledi.

Zaman içinde kendini geliştirdiğini ifade eden Elbi, "Oymacılıkta bir noktaya geldikten sonra hat sanatına da başladım. Hat sanatçılarının sergilerini ziyaret ettim. Onların yaptığı figürlerle besmele gibi yazıları ahşaba işlemeye başladım." dedi.

Elbi, 1997'de ilk sergisini açtığını, bugüne kadar 5 ayrı sergide eserlerinin görücüye çıktığını dile getirerek, Osmanlı dönemindeki hat eserlerinin birebir aynısını, ceviz, gül ve kavak ağacı üzerine işlediğini bildirdi.

Özellikle gençlerin bu sanata büyük ilgi gösterdiğini anlatan Elbi, "Ancak gençler hat sanatında çok aceleci davranıyor. Hat sanatı sabır işidir. Hat sabrın sanata dönüştüğü bir alandır. Bir üniversite öğrencim var, onu yetiştiriyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay