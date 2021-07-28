Konyalı tekvandocu, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda beğeni topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyalı tekvandocu, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda beğeni topladı

Konyalı tekvandocu, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda beğeni topladı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Spor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan tekvandocu Nida Savaşcı, ilk kez katıldığı Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda başarılı performansıyla göz doldurdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan tekvandocu Nida Savaşcı, ilk kez katıldığı Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda başarılı performansıyla göz doldurdu.

Ankara'da düzenlenen Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, karşısına çıkan 4 rakibini de yenen 14 yaşındaki Savaşçı, 5'inci maçında kolunun üzerine ters düşerek sakatlandı.

Performansıyla takdir toplayan Savaşçı, tekvando sporuna 3 yıl önce başladığını söyledi.

Hedefinin öncelikle Türkiye şampiyonu olmak, ardından da milli forma ile ülkesini başarıyla temsil etmek olduğunu ifade eden Savaşçı, "Tekvandoyla ilgilendiğim için çok mutluyum. Her sporcu gibi ben de milli formayı giyebileceğim günlerin hayalini kuruyorum." dedi.

Tekvando antrenörü Nafiz Çakır ise Ankara'daki şampiyonaya Beyşehir'den 6 sporcuyla katıldıklarını, bir sporcularının Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti.

Savaşçı'nın ise sakatlanarak dereceye girebilme şansını yitirdiğini vurgulayan Çakır, "Nida, gelecek vadeden sporcularımız arasında. Bundan sonraki turnuvalarda kendisinden başarılar bekliyoruz. Şampiyonada il ve ilçemizi temsil eden tüm sporcularımı performansından ötürü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konyalı tekvandocu, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda beğeni topladı
Konyalı tekvandocu, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda beğeni topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Sevda Erginci Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Eda Erdem Metin Oktay Abdullah Avcı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyalı tekvandocu, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda beğeni topladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:55:37. #1.15#

title