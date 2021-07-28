Konyalı tekvandocu, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda beğeni topladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan tekvandocu Nida Savaşcı, ilk kez katıldığı Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda başarılı performansıyla göz doldurdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan tekvandocu Nida Savaşcı, ilk kez katıldığı Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda başarılı performansıyla göz doldurdu.

Ankara'da düzenlenen Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, karşısına çıkan 4 rakibini de yenen 14 yaşındaki Savaşçı, 5'inci maçında kolunun üzerine ters düşerek sakatlandı.

Performansıyla takdir toplayan Savaşçı, tekvando sporuna 3 yıl önce başladığını söyledi.

Hedefinin öncelikle Türkiye şampiyonu olmak, ardından da milli forma ile ülkesini başarıyla temsil etmek olduğunu ifade eden Savaşçı, "Tekvandoyla ilgilendiğim için çok mutluyum. Her sporcu gibi ben de milli formayı giyebileceğim günlerin hayalini kuruyorum." dedi.

Tekvando antrenörü Nafiz Çakır ise Ankara'daki şampiyonaya Beyşehir'den 6 sporcuyla katıldıklarını, bir sporcularının Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti.

Savaşçı'nın ise sakatlanarak dereceye girebilme şansını yitirdiğini vurgulayan Çakır, "Nida, gelecek vadeden sporcularımız arasında. Bundan sonraki turnuvalarda kendisinden başarılar bekliyoruz. Şampiyonada il ve ilçemizi temsil eden tüm sporcularımı performansından ötürü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar